فان دايك يتحدث عن مستقبله في ليفربول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول على عدم وجود تغيير في وضع عقده، مبديا تفاؤله بمستقبل الفريق تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت.

ويعد قائد منتخب هولندا أحد الركائز الأساسية الثلاث لليفربول مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد، الذين سينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجديد.

وقال فان دايك بعد الفوز 1/4 على إشبيلية وديا اليوم الأحد "لا يوجد تغيير في الوقت الحالي".

وأضاف المدافع الهولندي "أنا واثق، ومن الواضح أنه يجب علينا إتمام صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد، لكنني أعتقد أن مسؤولي النادي يعملون بشكل جيد خلف الكواليس".

وتابع "لكنني واثق، ولدي ثقة في إدارة النادي بأنها تتحرك بشكل صحيح للوصول إلى أفضل فريق ممكن بإمكانه المنافسة على كل البطولات، وهذا هو الشيء الرئيسي الذي أركز عليه".

وختم فيرجيل تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لدينا الثقة وسنرى ما سيحدث، أعتقد أن إدارة النادي تعمل بجدية خلف الكواليس، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز