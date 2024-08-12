حلم فينيسيوس يدفعه لرفض عرض سعودي مغرٍ

المصدر: البيان

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رفض البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري السعودي، وفقاً لمصادر شبكة The Athletic، وذلك رغم القيمة المالية الكبيرة للعرض، والتي تعكس اهتمام مسؤولي الكرة السعودية بالنجم البرازيلي، إلا أن فينيسيوس يفضل الاستمرار مع ريال مدريد.

ويرتبط فينيسيوس بعقد طويل الأمد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2027، مع قيمة شرط جزائي تصل إلى مليار يورو، بعد تجديد عقده في 2022.

وتُفيد مصادر شبكة The Athletic أن فينيسيوس سعيد في العاصمة الإسبانية مدريد، ويركز على تحقيق طموحه الكبير بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، ويعتقد اللاعب أن استمراره ضمن صفوف الميرنغي يعزز فرصه في تحقيق هذا الحلم.

ومنذ انضمام فينيسيوس إلى ريال مدريد في 2018 قادماً من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، سجل فيني 93 هدفًا في 263 مباراة مع الميرنغي، وساهم في تحقيق النادي لثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، ومثلهما لكأس العالم للأندية.

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