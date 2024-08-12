البرازيلية مارتا: لن أطلق كرة القدم

المصدر: باريس - أ ف ب

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أكدت أسطورة كرة القدم البرازيلية مارتا، أمس، أن نهائي مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس 2024، كان على الأرجح آخر مرة ترتدي فيها قميص الـ«سيليساو»، مضيفة أنها لن «تختفي من كرة القدم».

وخسرت البرازيل أمام الولايات المتحدة 0 - 1 في المباراة النهائية، لتحرز الأمريكيات الذهبية للمرة الأولى منذ 2012 والخامسة في تاريخهن.

قالت مارتا (38 عاماً) «لن أطلق كرة القدم. سأحاول المساهمة بطريقة أو بأخرى لمساعدة هذا الجيل، لأنهن فتيات موهوبات جداً، ويدركن تماماً ما يمكننا تحقيقه».

وأضافت لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي «لا أعتقد أنني سأشارك في كأس العالم مرة أخرى. لا أعلم ما الذي قد يحدث أو ما هي خطط المنتخب الوطني، ولكن خططي هي الاستمرار في المساهمة مع الفريق بطريقة أو بأخرى، لأن هذه هي حياتي».

وجاءت هذه التصريحات من قائدة المنتخب البرازيلي، التي دخلت المباراة في الدقيقة 50، وكانت تخوض ثالث مباراة نهائية أولمبية في مسيرتها، جميعها خسرتها أمام الولايات المتحدة.

وردت البرازيلية على سؤال ما إذا كانت هذه المباراة الأخيرة لها مع المنتخب قائلة «في الألعاب الأولمبية (نعم)، وربما في المنافسات الرسمية أيضاً».

وكانت مارتا قالت خلال الأولمبياد، إنها «فخورة بالمنتخب على كل ما قمنا به في هذه المسابقة»، مضيفة «إنها مسابقة صعبة للغاية، مع مباريات كل يومين، والعديد من الإصابات».

وأوضحت «لكننا تجاوزنا أنفسنا للوصول إلى النهائي وتحقيق هدفنا الأكبر، وهو الفوز بميدالية».

وأكدت «قضيت أكثر من 20 عاماً أفعل ما أحب أكثر، وأمارس رياضة لم تكن دائماً تعتبر خاصة بالنساء. اليوم، يمكننا القول إنها واحدة من أكثر الرياضات متابعة.. كان لا بد أن يعبد أحدهم هذا الطريق، لذلك أنا فخورة جداً بأنني أسهمت وشاركت بطريقة أو بأخرى في أن يتحدث الناس اليوم كثيراً عن كرة القدم النسائية».

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