تشيلسي يتعاقد مع الجناح البرتغالي نيتو لمدة سبع سنوات

المصدر: وكالات

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع الجناح البرتغالي بيدرو نيتو بعقد لمدة سبع سنوات قادما من ولفرهامبتون.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه دفع 54 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وشارك نيتو في 135 مباراة مع ولفرهامبتون سجل خلالها 14 هدفا ولعب 24 تمريرة حاسمة منذ أن انضم إلى صفوفه في 2019 قادما من براجا البرتغالي. كما لعب على سبيل الإعارة في لاتسيو الإيطالي.

وشارك في عشر مباريات مع البرتغال من بينها ثلاث لقاءات بدور المجموعات ببطولة أوروبا التي أقيمت في ألمانيا.

وقال نيتو في بيان "أنا ممتن جدا للانضمام إلى هذا النادي. اجتهدت في عملي طوال مسيرتي لأكون هنا وأتطلع لنزول الملعب بهذا القميص".

وتعاقد تشيلسي مع تسعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن. ويستهل موسمه الجديد بالدوري أمام ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في 18 من الشهر الجاري.

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