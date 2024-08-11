برشلونة يعتمد على نجمه الواعد جمال في السعي لاستعادة لقب الدوري

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يأمل برشلونة أن يرفع الصعود المذهل لنجمه الواعد الأمين جمال مستوى فريق شاب موهوب تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك وأن يساعد في استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد الزاخر بالنجوم.

أكمل جمال عامه السابع عشر قبل يوم واحد من فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 في برلين الشهر الماضي وأثار الجناح المذهل الرعب في دفاعات المنافسين طوال البطولة وأذكى الآمال في مستقبل أكثر إشراقا لبرشلونة المتعثر.

وكان موسم برشلونة الماضي مليئا بالاضطرابات إذ احتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف ريال مدريد بطل الدوري المحلي وأقال أسطورة النادي تشابي هرنانديز من منصبه بطريقة مثيرة للجدل.

ثم عين النادي فليك (59 عاما) مدربا جديدا. وكلف مدرب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق بتحقيق أفضل استفادة من فريق يضم مزيجا من المواهب الشابة المثيرة للحماس والمخضرمين القدامى مثل روبرت ليفاندوفسكي وإيلكاي جوندوجان.

ويتعين على فليك الذي ابتعد عن التدريب منذ إقالته من منتخب ألمانيا في سبتمبر 2023 إعادة إحياء الفريق الذي لم يحقق أي لقب في موسم تشابي الأخير.

وأمام فليك مهمة ضخمة للتغلب على ريال مدريد الذي ضم قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي إلى فريق يزخر بالفعل بنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام.

أجبرت مشكلات مالية عميقة برشلونة على التفكير بطريقة مبتكرة من أجل الحفاظ على قدرته التنافسية في حدود قيود قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، لكنه أنهى إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم داني أولمو قادما من نادي رازن بال شبورت لايبزيج الألماني الأسبوع الماضي.

إلى جانب جمال، لعب أولمو الذي يتحرك بحرية في الملعب دورا أساسيا في فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2024 وأصبح أحد هدافيها برصيد ثلاثة أهداف وبات أحد ستة لاعبين من إسبانيا في فريق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبطولة.

كان لاعبو برشلونة الشباب أيضا عاملا أساسيا في نجاح إسبانيا في أولمبياد باريس إذ ساهم المدافع الشاب باو كوبارسي ولاعب الوسط المهاجم فيرمين لوبيز في إحراز الفريق الميدالية الذهبية.

أنهى لوبيز البطولة الأولمبية برصيد ستة أهداف بينها اثنان في الفوز 5-3 على فرنسا في المباراة النهائية.

وبإمكان النجوم الصاعدة الأخرى مثل بيدري وجافي التألق أيضا تحت قيادة فليك، بينما ستتيح قيادة جوندوجان وثبات ليفاندوفسكي ويدي حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن الأمينتين بعض الخبرة التي يحتاجها الفريق بشدة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي "أعلم مدى صعوبة هذه الوظيفة، برشلونة نادٍ رائع واستمتعت بكل ثانية من العمل هنا. كان الاستقبال لا يصدق.

"أعتقد بأمانة أننا نسير على الطريق الصحيح وأريد أن نستمتع معا".

ويستهل برشلونة مسيرته في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل بمواجهة فالنسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز