مان سيتي يكسر عناد «الدرع» ويبدأ حصد ألقاب الموسم

المصدر: لندن - وكالات

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توّج فريق مانشستر سيتي بأول ألقاب الموسم الدرع الخيرية الإنجليزية، وذلك بعد تغلبه على مانشستر يونايتد 7 - 6 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 82 عن طرق أليخاندرو جارناتشو، قبل أن يدرك بيرناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 89 لمانشستر سيتي.

وبعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح، التي ابتسمت لمانشستر سيتي الفائز بها 7 - 6.

وصنع يونايتد العديد من الفرص قبل أن يفتتح أليخاندرو جارناتشو التسجيل في الدقيقة 82 بعدما استلم الكرة على الجانب الأيمن، وتوغل نحو منطقة جزاء سيتي قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك.

وبدا أن فريق المدرب إريك تن هاج في طريقه لتكرار انتصاره المفاجئ على سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن لاعب الوسط برناردو سيلفا سجل هدفاً قبل دقيقة واحدة من النهاية، ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسجل مانويل أكانجي ركلة الترجيح الحاسمة لمانشستر سيتي، بعد أن أهدر سيلفا الركلة الأولى لفريقه.

وحقق سيتي لقب درع المجتمع لأول مرة منذ عام 2019 لإنهاء سلسلة من الهزائم في هذه البطولة، بعد خسارته أمام أرسنال في الموسم الماضي، وليفربول في 2022، وليستر سيتي في 2021.

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