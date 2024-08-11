وست هام يتعاقد مع الفرنسي توديبو قادماً من نيس

المصدر: لندن - رويترز

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أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلير توديبو قادماً من نيس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء في صيف 2025.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن القيمة المالية لخيار الشراء تبلغ نحو 40 مليون يورو (43.66 مليون دولار). وبدأ اللاعب (24 عاماً) والذي شارك مع منتخب فرنسا مرتين مسيرته في تولوز قبل أن ينتقل إلى برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في 2019. وشارك في 136 مباراة مع نيس منذ انتقاله في عام 2021.

وقال توديبو الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس في بيان «هذه فرصة رائعة بالنسبة لي في فريق لديه طموحات هائلة ويريد حقاً أن يتطور تحت قيادة المدرب الجديد. «أشعر أنه الوقت المناسب الآن للقدوم إلى وست هام، في قلب لندن، مع قاعدة جماهيرية رائعة ومتحمسة. أنا متحمس جداً لارتداء قميص وست هام واللعب في استاد ملعب لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز».

ويستهل وست هام الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام أستون فيلا تحت قيادة المدرب الجديد يولن لوبتيجي في 17 أغسطس الجاري.

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