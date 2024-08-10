السيتي يتوج بدرع الخيرية بفوز مثير على مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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فاز مانشستر سيتي 7-6 على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ليتوج بلقب درع الخيرية 2024 على استاد ويمبلي في افتتاح الموسم المحلي الإنجليزي لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وأهدر جيدون سانشو ركلة الترجيح الرابعة ليونايتد قبل أن يهدر جوني إيفانز الركلة الثامنة، فيما سجل مانويل أكانجي ركلة الترجيح الثامنة لسيتي ليضمن فوز فريقه باللقب.

وافتتح أليخاندرو جارناتشو التسجيل ليونايتد في الدقيقة 82 بعدما استلم الكرة على الجانب الأيمن وتوغل نحو منطقة جزاء سيتي قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك.

لكن رد سيتي لم يتأخر، وتمكن البرتغالي برناردو سيلفا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89 بعد تمريرة عرضية من لاعب الوسط الشاب أوسكار بوب، قابلها سيلفا بضربة رأس من مسافة قريبة في المرمى.

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