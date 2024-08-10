مقابل 83 مليون دولار..توتنهام يكمل تعاقده مع سولانكي

المصدر: وكالات

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أكمل نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم دومينيك سولانكي من بورنموث بعقد يمتد لستة أعوام.

وكان توتنهام يسعى لتعزيز خط الهجوم طوال فترة إعداد ما قبل الموسم، وبعد ظهور سولانكي كأفضل المرشحين، بدأت المفاوضات المكثفة مع بورنموث قبل أن يتم التوصل لاتفاق مساء أمس الجمعة.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الصفقة قد تساوي في النهاية مبلغ يقدر بـ65 مليون جنية إسترليني (83 مليون دولار)، حيث سيدفع توتنهام في البداية 55 مليون جنية إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون حنية إسترليني كمدفوعات إضافية.

وفشل سولانكي، الذي لعب مباراة دولية واحدة، في اللعب مع الفريق الأول بتشيلسي وليفربول، بينما كان أفضل مواسمه مع بورنموث في دوري الدرجة الثانية.



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