مان سيتي يسعى للثأر من يونايتد في درع المجتمع

المصدر: لندن- «أ. ف. ب»

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يسعى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي إلى الثأر من جاره مانشستر يونايتد، وذلك عندما يلتقيان في مباراة درع المجتمع على ملعب ويمبلي اليوم، التي تسبق انطلاق الموسم الجديد بأسبوع واحد.

وكان مانشستر يونايتد خالف التوقعات عندما تغلّب على مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا على الملعب عينه بهدفين للجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو ولاعب الوسط كوبي ماينو مقابل هدف سجله البلجيكي جيريمي دوكو للسيتي. أسهم هذا الانتصار بنسبة كبيرة في بقاء المدرب الهولندي إريك تن هاغ على رأس الجهاز الفني بعد موسم سيئ احتل فيه فريقه المركز الثامن في الدوري المحلي.

لكنه سيشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الجديد بفضل إحرازه الكأس المحلية. ولم يحقق بطل الكأس المحلية نتائج إيجابية في جولته الأمريكية.

حيث تعرض لهزيمتين أمام أرسنال 1-2 وأمام ليفربول 0-3 مقابل انتصار على ريال بيتيس 3-2.

لم تكن الأمور أفضل بالنسبة إلى مانشستر سيتي الذي خسر 3 من مبارياته الأربع في جولته الأمريكية، حيث سقط أمام سلتيك الاسكتلندي وميلان وبرشلونة قبل أن يتغلب على تشلسي. بيد أنه افتقد إلى أبرز نجومه في هذه الجولة.

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