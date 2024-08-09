دي خيا ينضم إلى فيورنتينا الإيطالي بعد عام من الغياب عن كرة القدم

المصدر: أ ب

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وقع حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا عقدا لمدة عام واحد مع نادي فيورنتينا الإيطالي بعد عام من الابتعاد عن كرة القدم.

لم يخض الإسباني البالغ من العمر 33 عاما أي مباراة رسمية الموسم الماضي بعد أن ترك مان يونايتد عقب قضاء 12 عاما مع النادي الإنجليزي.

لعب دي خيا 545 مباراة مع مان يونايتد ورفع معه كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين ولقب الدوري الأوروبي.

أعلن فيورنتينا عن التوقيع على موقعه الإلكتروني يوم الجمعة، وقال إن دي خيا من المقرر تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية يوم الإثنين.

احتل فيورنتينا المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويواجه مباراة فاصلة للوصول إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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