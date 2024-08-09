خلفاَ لغاريث ساوثغيت..لي كارسلي مدرباً مؤقتاً لمنتخب إنجلترا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعيين "لي كارسلي" مدربًا مؤقتًا لمنتخب إنجلترا، خلفًا للمدرب غاريث ساوثغيت المدير الفني السابق.

واستقال غاريث ساوثغيت من منصبه مدرباً لمنتخب إنجلترا بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.

ويمكن لكارسلي الآن أن يحذو حذو ساوثغيت الذي أشرف على منتخب دون 21 عاماً، قبل أن يرأس الجهاز الفني للمنتخب الأول.

ويستهل المدرب البالغ من العمر 50 عاماً مشواره بمواجهتي إيرلندا وفنلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، وقد يبقى في منصبه لفترةٍ أطول اعتماداً على مدى سرعة الاتحاد الإنجليزي في بحثه عن خليفةٍ لساوثغيت.

خاض كارسلي 40 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا كلاعب، إضافة إلى أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنكليزي مع بلاكبيرن، كوفنتري، إيفرتون وبرمينغهام.

وقاد منتخب إنجلترا دون 21 عاماً في 2023 إلى أول تتويج له بكأس أوروبا منذ 1984.

وقال المدرّب الجديد "إنه لشرف لي أن أتولى قيادة منتخب إنجلترا بشكلٍ مؤقتٍ".

وأضاف "أولويتي الرئيسة هي ضمان الاستمرارية وهدفنا سيكون التأهل إلى المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية".

وستواجه إنجلترا اليونان أيضاً في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية بعد هبوطها في النسخة الأخيرة من المسابقة في 2022.

وكان مدرب تشلسي السابق غراهام بوتر ومدرب نيوكاسل الحالي إيدي هاو من بين الأسماء الأخرى المرتبطة بمنصب مدرب "الأسود الثلاثة".

ورفض المدرب الألماني يورغن كلوب فكرة إمكانية عودته بهذه السرعة إلى إنجلترا بعد مغادرته ليفربول، فيما رفض الإسباني بيب غوارديولا الجمعة التكهنات حول توليه المسؤولية عند انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي.

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