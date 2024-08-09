رسمياً..برشلونة يضم صانع ألعاب منتخب إسبانيا داني أولمو بعقد لمدة 6 سنوات

المصدر: وكالات

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عاد داني أولمو إلى برشلونة بعد أكثر من عقد على تركه للفريق الإسباني.

من المقرر أن يوقع صانع ألعاب منتخب إسبانيا عقدا لمدة ست سنوات بعد أن أعلن برشلونة اليوم الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع لايبزيغ بشأن انتقاله.

لم يكشف برشلونة عن أي رسوم عند الإعلان عن الانتقال.

ومع ذلك، قال النادي إن بند شراءه تم تحديده عند 500 مليون يورو (550 مليون دولار).

انضم أولمو إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة عام 2007 من جاره إسبانيول.

وغادر بعد سبع سنوات لمواصلة مسيرته في كرواتيا بالتوقيع مع دينامو زغرب.

وكان يلعب لصالح لايبزيغ في الدوري الألماني منذ عام 2020.

تألق أولمو، البالغ من العمر 26 عاما، مع إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة بعد دخوله الفريق كبديل لإصابة زميله بيدري في منتصف البطولة.

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