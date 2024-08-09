ألفاريز يستعد للانضمام إلى أتلتيكو مدريد مقابل 104 ملايين دولار

المصدر: وكالات

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يتجه المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد قادما من مانشستر سيتي.

وقال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي اليوم الجمعة إن هناك اتفاقا بين الناديين، وإنه يتمنى لألفاريز التوفيق في الفريق الإسباني.

وورد أن الصفقة ستكلف أتلتيكو ما يصل إلى 95 مليون يورو (104 ملايين دولار).

ألفاريز هو المهاجم الأول لمنتخب الأرجنتين ولكن ليس لمان سيتي، حيث يأتي خلف إيرلينغ هالاند في ترتيب الاختيار.

انضم ألفاريز، البالغ من العمر 24 عاما، إلى مان سيتي قادما من ريفر بليت عام 2022.

وذكرت شبكة The Athletic أن الناديين يتفاوضان على السعر النهائي وهيكل الدفعات في صفقة ستنهي إقامة المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً في مانشستر لمدة عامين ونصف العام.

وانضم المهاجم متعدد الاستخدامات إلى النادي الإنجليزي الممتاز قادماً من ريفر بليت في يناير 2022 مقابل 17 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني) ومدد عقده في مارس الماضي حتى 2028.

ومن المقرر أن يصبح ثالث صفقات أتلتيكو الصيفية بعد وصول روبن لو نورمان من ريال سوسيداد وألكسندر سورلوث من فياريال.

كما لا يزال النادي الإسباني مهتماً بشدة بلاعب وسط تشيلسي كونور جالاجر الذي رفض عرضين للتعاقد معه في الأشهر الأخيرة.

وشارك ألفاريز في 103 مباراة في جميع المسابقات مع السيتي، وأحرز 36 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

وكان له دور فعال في مساعدة فريق المدرب بيب غوارديولا على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2022 – 23، حيث أصبح السيتي ثاني فريق إنجليزي في التاريخ يفوز بالثلاثية.

كما لعب دوراً حاسماً في فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر وفاز بكوبا أميركا مرتين. خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

مثّل ألفاريز منتخب بلاده في بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، وساهم بتمريرتين حاسمتين في وصول الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي، حيث خسروا في النهاية أمام فرنسا المضيفة.

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