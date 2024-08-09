قبل انطلاق الموسم الجديد.. أرتيتا يوجه رسالة قوية للاعبي أرسنال عبر تجربة غير تقليدية

المصدر: البيان

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في خطوة غير متوقعة، قرر الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، تقديم درس استثنائي للاعبي فريقه قبل بداية الموسم الجديد من خلال تجربة فريدة من نوعها.

مع استعداد فريق أرسنال لموسم 2024-2025، بعد تحقيقه فوزاً كبيراً 4-1 على باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا، قرر أرتيتا أن يأخذ تجربة الفريق إلى مستوى جديد.

وفقاً لتقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية، استعان أرتيتا بمجموعة من "اللصوص المحترفين" لتنفيذ تجربة مفاجئة.

دُعي هؤلاء اللصوص لتناول العشاء مع اللاعبين، حيث قاموا بسرقة أشياء ثمينة مثل المحافظ والهواتف النقالة والنقود من الطاولات.

وفي نهاية العشاء، طلب أرتيتا من اللاعبين إفراغ جيوبهم ليكتشفوا أن ممتلكاتهم قد سُرِقَت، مما أثار صدمة بين اللاعبين.

واستغل أرتيتا هذه الواقعة لتأكيد أهمية اليقظة والتركيز، وتعليم لاعبيه ضرورة الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

يُذكر أن أرسنال كان قريباً من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، لكنه خسره في اللحظات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

ويأمل أرتيتا أن تكون هذه التجربة بداية جديدة لفريقه في مسيرته مع الدوري الإنجليزي.

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