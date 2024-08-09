نيوكاسل يضم المهاجم الشاب الدنماركي أوسولا

المصدر: لندن - أ ف ب

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أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، أمس، تعاقده مع المهاجم الدنماركي الشاب ويليام أوسولا من شيفيلد يونايتد من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وخاض أوسولا (21 عاماً)، 21 مباراة مع شيفيلد في الدوري الإنجليزي قبل أن يهبط الفريق في نهاية الموسم الماضي، بعد أن أمضى الموسم قبل الماضي مع ديربي كاونتي على سبيل الإعارة في الدرجة الثالثة. بدأ أوسولا مسيرته في صفوف نادي مسقط رأسه كوبنهاغن قبل أن ينتقل إلى شيفيلد يونايتد عام 2018.

قال للموقع الرسمي لناديه الجديد «إنه نادٍ كبير، نادٍ عظيم، لذلك أنا سعيد جداً بفرصة الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد». وتابع «إنها فرصة رائعة، وبمجرد أن سمعت عن اهتمام نيوكاسل، علمت أنه يتعين علي اغتنام الفرصة للانضمام إلى هذا النادي.

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