البرازيلي ريتشارليسون يرفض الرحيل عن توتنهام

المصدر: لندن - د ب أ

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رفض البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، الانتقال لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وارتبط اسم الدولي البرازيلي بالانتقال إلى السعودية في الأشهر الأخيرة بعد عامين من الإصابة في الفريق اللندني.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن فريق الهلال السعودي أبدى استعداده لتقديم عرض لضم ريتشارليسون، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً كشف عن رغبته في البقاء في إنجلترا والعمل على استعادة مكانه في منتخب البرازيل.

وقال ريتشارليسون :«لقد تلقيت عرضاً لكن حلمي باللعب للمنتخب البرازيلي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يتحدث بصوت أعلى».

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