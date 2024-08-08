وفاة عيسى حياتو الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

المصدر: وكالات

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توفي الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عيسى حياتو، اليوم الخميس، في باريس عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

ولد حياتو في التاسع من أغسطس 1946 في جاروا بالكاميرون، ولم يكتف بدور لاعب كرة قدم، بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح أحد أكثر مديري الرياضة تأثيراً في أفريقيا.

شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من عام 1988 حتى 2017، وهي الفترة التي شهدت فيها كرة القدم الأفريقية نمواً كبيراً واعترافاً عالمياً.

وشهدت فترة عمله في الكاف توسيعاً لكأس الأمم الأفريقية، ومشاركة مزيد من الفرق الأفريقية في كأس العالم لكرة القدم، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لكرة القدم في جميع أنحاء القارة.

وفي فترة من أحلك فترات الفيفا تولى حياتو منصب الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الفترة من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2016، بعد إيقاف سيب بلاتر.

قيادته لم تضع كرة القدم الأفريقية في دائرة الضوء العالمية فحسب، بل مهدت الطريق أيضاً للأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم والإداريين الأفارقة لتولي مناصب مهمة في عالم المستديرة.

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