استأجر "نشالين محترفين" لسرقة لاعبي أرسنال..أرتيتا يبتكر أحدث صيحات التدريب

المصدر: وكالات

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مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، ابتكر طريقة غير تقليدية لتحفيز لاعبيه على اليقظة والتركيز استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قام أرتيتا بدعوة مجموعة من النشالين المحترفين لتناول العشاء مع لاعبي فريقه.

أثناء العشاء، طلب أرتيتا من هؤلاء النشالين التجول بين الطاولات وسرقة المتعلقات الشخصية الثمينة من اللاعبين، مثل المحافظ والهواتف والنقود، دون أن يلاحظوا ذلك.

وعند انتهاء العشاء، طلب أرتيتا من لاعبيه إفراغ جيوبهم، ليكتشفوا أن متعلقاتهم قد سُرقت، مما أثار دهشتهم.

أراد أرتيتا من خلال هذه الخطة المبتكرة أن يوضح للاعبيه أهمية اليقظة الدائمة والاستعداد لمواجهة أي مفاجأة، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو درس يهدف إلى تحسين تركيز الفريق خلال المباريات.

هذا النهج يأتي بعد أن كان أرسنال قريبًا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لكنه فشل في اللحظات الحاسمة بسبب قلة التركيز، ما أدى إلى خسارة اللقب لصالح مانشستر سيتي. أرتيتا يسعى الآن لقيادة "المدفعجية" لتحقيق اللقب الذي غاب عن الفريق لمدة 20 عامًا.

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