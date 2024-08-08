نيوكاسل يضم المهاجم الشاب الدنماركي أوسولا

المصدر: وكالات

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أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، الخميس، تعاقده مع المهاجم الدنماركي الشاب ويليام أوسولا من شيفيلد يونايتد من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

خاض أوسولا (21 عاما)، 21 مباراة مع شيفيلد في الدوري الإنجليزي قبل أن يهبط الفريق في نهاية الموسم الماضي، بعد أن أمضى الموسم قبل الماضي مع ديربي كاونتي على سبيل الإعارة في الدرجة الثالثة.

بدأ أوسولا مسيرته في صفوف نادي مسقط رأسه كوبنهاغن قبل أن ينتقل إلى شيفيلد يونايتد عام 2018.

قال للموقع الرسمي لناديه الجديد "إنه ناد كبير، نادٍ عظيم، لذلك أنا سعيد جدا بفرصة الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد".

وتابع "إنها فرصة رائعة، وبمجرد أن سمعت عن اهتمام نيوكاسل، علمت أنه يتعين علي اغتنام الفرصة للانضمام إلى هذا النادي. حان الوقت وأنا سعيد جدا لتواجدي هنا".

أما مدرب نيوكاسل إدي هاو فقال "ويليام مهاجم شاب موهوب ويتمتع بكل الصفات ليكون لاعباً مشوّقاً في صفوف نيوكاسل يونايتد".

وتابع "راقبنا تطوره عن كثب ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل معه في هذه الخطوة التالية في حياته المهنية".

ويستهل نيوكاسل، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، موسم 2024/25 على أرضه أمام ساوثمبتون في 17 أغسطس.

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