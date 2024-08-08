ديربي مانشستر في ويمبلي.. من سيبدأ الموسم الجديد بأول ألقابه؟

المصدر: البيان

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تبدأ منافسات موسم 2024-2025 بكلاسيكو مانشستر في نهائي الدرع الخيرية، حيث يلتقي مانشستر سيتي بمانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي.

سيُقام اللقاء يوم السبت 10 أغسطس 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مانشستر سيتي، الذي خسر في آخر ثلاث نسخ للدرع الخيرية، يسعى لإنهاء سلسلة هزائمه، في المقابل، يعود مانشستر يونايتد إلى البطولة بعد غياب طويل منذ 2016، وهو يسعى للفوز بعد آخر انتصار له في 2016 ضد ليستر سيتي.

تاريخياً، تقابل الفريقان مرتين في الدرع الخيرية، فاز مانشستر يونايتد في كلتا المناسبتين، آخرها في 2011.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا

خط الدفاع: ريكو لويس، روبين دياز، مانويل أكانجي، جوسكو غفارديول

خط الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، أوسكار بوب

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند، جاك غريليش، بيرناردو سيلفا

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دييغو دالوت، هاري ماغواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو، كوفي ماينو، برونو فيرنانديز، أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: جوشوا زيركيزي

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