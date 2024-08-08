مرسيليا يتعاقد مع الأرجنتيني كاربوني

المصدر: مرسيليا - أ ف ب

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تعاقد نادي مرسيليا لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني الشاب فالنتين كاربوني قادماً من إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وفقاً لما أعلنه نادي الجنوب الفرنسي أمس. الصفقة هي السادسة لصاحب المركز الثامن في الدوري الفرنسي الموسم الماضي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعد المدافعين ليليان براسييه والكندي ديريك كورنيليوس، ولاعبي الوسط الكندي الآخر إسماعيل كونيه والدنماركي بيار-إميل هويبيرغ والجناح الإنجليزي مايسون غرينوود.

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