ريال مدريد يتفوق على تشليسي وميلان يهزم برشلونة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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أنهى ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، أمس، بفوز على تشيلسي الإنجليزي 2 - 1.

فيما سقط برشلونة أمام ميلان الإيطالي 3 - 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2.

حضر 62 ألفاً و617 متفرجاً في ملعب فريق كرة القدم الأمريكية كارولاينا بانثرز، في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، لمشاهدة البرازيلي فينيسيوس جونيور يشارك أساسياً للمرة الأولى في مباريات ريال مدريد التحضيرية، قبل استهلاله حملة الدفاع عن لقبة في الدوري الإسباني، بعد 12 يوماً، ومواجهة أتالانتا الإيطالي الأربعاء المقبل في كأس السوبر الأوروبية.

ومنح لاعب الوسط داني سيبايوس فريق العاصمة التقدم في الدقيقة 19 بتسديدة بقدمه اليمنى.

وضاعف الدولي المغربي إبراهيم دياس تقدم فريقه في الدقيقة 27.

وقلص نوني مادويكي الفارق في الدقيقة 39.

وفي مباراة ودية أخرى تعادل ميلان وبرشلونة 2-2 في بالتيمور، قبل أن يحسم الفريق الإيطالي الأمور لمصلحته 4-3 بركلات الترجيح.

وافتتح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش التسجيل في الدقيقة العاشرة، وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيك، الهدف الثاني في الدقيقة 15.

ورد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقيقتين 22 و58.

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