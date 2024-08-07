برشلونة يعلن موعد تقديم داني أولمو للجمهور والإعلام

المصدر: وكالات

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يعتزم نادي برشلونة تقديم نجمه الجديد داني أولمو للجماهير في أول ظهور له بعد التعاقد معه من نادي لايبزيج الألماني، وفقًا لتقارير صحفية أفادت بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين يوم أمس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن داني أولمو سيظهر لأول مرة بقميص برشلونة يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن التقديم سيتم قبل المباراة الودية ضد موناكو الفرنسي، حيث سيتم الترحيب بأولمو من قبل جماهير برشلونة في الملعب الأولمبي في مونتجويك أثناء تقديم لاعبي فريق موسم 2024-25.

وسينضم أولمو إلى تدريبات برشلونة يوم السبت المقبل بعد وصول باقي عناصر الفريق الكتالوني.

وتبلغ تكلفة انتقال أولمو إلى برشلونة 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.

ومن المتوقع أن يشارك داني أولمو في أول مباراة رسمية له مع برشلونة أمام فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 17 أغسطس.

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