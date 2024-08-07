جبل طارق يتسبب في إيقاف موراتا ورودري لمباراة دولية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء عن إيقاف ثنائي إسبانيا، ألفارو موراتا ورودري، لمباراة واحدة بسبب تصرفاتهما خلال احتفالات بطولة أوروبا 2024 في مدريد الشهر الماضي.

وصرح اللاعبان بأن "جبل طارق إسبانية" في احتفال 15 يوليو، بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في النهائي، وجبل طارق هي أراضٍ بريطانية بالقرب من جنوب إسبانيا.

وجاءت العقوبة بسبب عدم الامتثال للمبادئ العامة للسلوك، والانتهاك لقواعد التصرف اللائق، واستغلال الأحداث الرياضية لأهداف غير رياضية، مما شوه سمعة كرة القدم.

وسيُنفذ الإيقاف على المباراة الدولية المقبلة التي يحق للاعبين المشاركة فيها ضمن منافسات اليويفا.

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