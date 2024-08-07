دي ماريا يوقع عقداً جديداً مع بنفيكا

المصدر: وكالات

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جدّد المهاجم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا عقده مع نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم حتى حزيران/يونيو 2025، وفقاً لما أعلنه وصيف بطل الدوري.

وسيخوض المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً موسمه الخامس مع بنفيكا حيث لعب بين عامي 2007 و2010، قبل العودة إلى صفوفه في 2023، بعد مروره بريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد الإنكليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

وقال بطل العالم 2022 وكوبا أميركا 2024 مع الأرجنتين في تصريحٍ لموقع بنفيكا الرسمي على الإنترنت مساء الثلاثاء "أنا سعيدٌ بالبقاء في بنفيكا لعامٍ إضافيّ" من أجل "مواصلة التتويج بالألقاب".

وأعلن الأرجنتيني في نهاية تموز/يوليو الماضي أنه صرف النظر عن إنهاء مسيرته مع نادي مسقط رأسه روزاريو سنترال، بسبب تهديداتٍ تعرّض لها هو وعائلته منذ الإعلان عن المفاوضات بين الطرفين بشكلٍ علني.

وأوضح دي ماريا في مقابلةٍ أجراها في نهاية تموز/يوليو الماضي مع قناة روزاريو 3 "كان حلمي دائماً العودة إلى روزاريو سنترال والاعتزال مدافعاً عن هذا القميص".

ولكن من أجل "راحة البال والسعادة" لعائلته، قال إنه يفضّل عدم "العودة إلى روزاريو".

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