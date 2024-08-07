ريال مدريد يتفوّق على تشلسي وميلان يهزم برشلونة بركلات الترجيح

المصدر: وكالات

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أنهى ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الثلاثاء بفوزٍ على تشلسي الإنكليزي 2-1، فيما سقط مواطنه برشلونة أمام ميلان الإيطالي 3-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2.

حضر 62 ألفاً و617 متفرجاً في ملعب فريق كرة القدم الأميركية كارولاينا بانثرز، في شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية، لمشاهدة البرازيلي فينيسيوس جونيور يشارك أساسياً للمرة الأولى في مباريات ريال مدريد التحضيرية، قبل استهلاله حملة الدفاع عن لقبة في الدوري الإسباني بعد 12 يوماً، ومواجهة أتالانتا الإيطالي الأربعاء المقبل في الكأس السوبر الأوروبية.

ومنح لاعب الوسط داني سيبايوس فريق العاصمة التقدّم في الدقيقة 19 بتسديدةٍ بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.

وضاعف الدولي المغربي ابراهيم دياس تقدّم فريقه في الدقيقة 27 بتسديدةٍ بقدمه اليسرى من زاويةٍ صعبةٍ من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء.

وقلَّص المهاجم نوني مادويكي بهدفٍ من ضربة رأسية من الجهة اليمنى من مسافة قريبة في الدقيقة 39، دون أن يتمكن تشلسي من إدراك التعادل.

وفي مباراةٍ وديةٍ أخرى، تعادل ميلان وبرشلونة 2-2 في بالتيمور، قبل أن يحسم الفريق الإيطالي الأمور لمصلحته 4-3 بركلات الترجيح.

وافتتح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من الأميركي كريستيان بوليسيك الذي عاد وأحرز الهدف الثاني لفريقه بتسديدةٍ من زاوية صعبة من الجهة اليسرى استقرت في الزاوية اليمنى العليا للمرمى في الدقيقة 15.

وردّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقيقتين 22 و58.

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