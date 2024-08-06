هالاند يفاجئ لاعبي النصر السعودي في معسكر ماربيا (فيديو)

المصدر: البيان

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قام النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بزيارة معسكر نادي النصر السعودي في مدينة ماربيا بإسبانيا.

وشارك الحساب الرسمي للنصر على "إكس" مقطع فيديو يظهر تواجد هالاند، برفقة والده، في مقر تدريبات النادي.

خلال الزيارة، التقى هالاند بالنجم السنغالي ساديو ماني، وتبادل معه الحديث في حضور المدير الرياضي الإسباني فرناندو هييرو، واستفسر هالاند عن حال ماني وموعد بدء الموسم الجديد.

كما التقى هالاند بلاعبي النصر، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد للتدريبات بعد انتهاء إجازته عقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويستعد النصر لمواجهة ألميريا وديًا يوم الخميس، ويستهل موسمه بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في الصين يوم 14 أغسطس، قبل لقاء الرائد في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي يوم 22 أغسطس.

هالاند هُنا 🤩

و ساديو ماني و هييرو يُرحبـان 💛

⁧#النصر_في_اسبانيا 🇪🇸 pic.twitter.com/I9fNuDDaZR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 5, 2024

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