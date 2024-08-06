مبابي أم فينيسيوس أم بيلينغهام؟ أنشيلوتي يحدد المنفذ الأول لركلات جزاء ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، استقر على هوية المنفذ الرئيسي لركلات الجزاء في الموسم الجديد.

ويتواجد ريال مدريد في الولايات المتحدة حاليًا للتحضير للموسم الجديد 2024/2025، وسيواجه تشيلسي في آخر مباراة ودية.

وخسر ريال مدريد أول مباراتين في الجولة التحضيرية أمام ميلان وبرشلونة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن فينيسيوس سيستمر في تنفيذ ركلات الجزاء بعدما أهدر جود بيلينغهام ولوكا مودريتش فرصًا الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يختار أنشيلوتي واحد من الثنائي كيليان مبابي أو جود بيلينغهام، ليكون المسدد الثاني بعد فينيسيوس في ترتيب تنفيذ ركلات جزاء ريال مدريد.

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