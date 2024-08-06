صفقة قياسية لمانشستر سيتي.. ألفاريز يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

المصدر: وكالات

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اقترب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من إتمام انتقاله من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة يبلغ إجماليها أكثر من 81 مليون جنيه إسترليني (103 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الصفقة لم تكتمل بعد، ولكنها ستكون صفقة بيع قياسية بالنسبة لمانشستر سيتي.

وستمثل الصفقة ربحا كبيرا لمانشستر سيتي في لاعب تعاقد معه مانشستر سيتي من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14 مليون جنية إسترليني في 2022، كما أنه يوضح استعداد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لسماع أي عروض للاعبيه من أجل تلبية الالتزامات المالية للرابطة.

وحقق ألفاريز نجاحات كبيرة في موسمه الأول 2022 / 2023 مع مانشستر سيتي. وبحلول كانون الثاني/يناير من هذا الموسم توج ألفاريز بلقب كأس العالم مع الأرجنتيني كما فاز بالثلاثية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا)، كما توج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

ومن الممكن أن تمهد صفقة انتقال ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الطريق للفريق الإسباني لبيع مهاجمه سامو أوموروديون لفريق تشيلسي.

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