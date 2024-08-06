غاياردو يعود إلى تدريب ريفر بلايت

المصدر: بوينوس ايرس - ف ب

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عاد لاعب الوسط المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق مارسيلو غاياردو إلى تدريب فريقه السابق ريفر بلايت كما أعلن الأخير أمس.

وسبق لغاياردو الذي أقيل من تدريب نادي اتحاد جدة السعودي الشهر الماضي، أن أشرف على تدريب النادي الأرجنتيني من 2014 إلى 2022 وقاده إلى إحراز 14 لقباً بينها اثنان في كأس ليبرتادوريس (موازية لدوري أبطال أوروبا)، كما دافع عن ألوانه لاعباً في الفترة بين 2003 و2006 وموسم 2009 - 2010.

وقال لاعب موناكو وباريس سان جرمان الفرنسيين سابقاً خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس: «إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي».

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