لايبزيج الألماني يجدد استعارة الهولندي تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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أعلن نادي لايبزيج الألماني عن تجديد استعارة تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان لموسم آخر.

وأشار لايبزيج في بيان عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن اللاعب الهولندي الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب بلاده مستمر مع الفريق في الموسم المقبل بعد تجديد استعارته من النادي الباريسي.

وأوضح أن سيمونز تألق بقميص لايبزيج في الموسم الماضي حيث سجل 10 أهداف مع 15 تمريرة حاسمة في 43مباراة بجميع المسابقات.

وتابع البيان "سيحتفظ لايبزيج بلاعب هجومي آخر بعد تجديد تعاقد بنيامين سيسكو حتى 2029 قبل أسابيع".

ولمع تشافي سيمونز مع منتخب هولندا في يورو 2024 بألمانيا، حيث سجل هدفا مع ثلاث تمريرات حاسمة، ليكون ثاني أفضل صانع أهداف وثالث أفضل هداف في البطولة.

وسيجري تشافي سيمونز الفحوصات الطبية في مقر تدريبات النادي اليوم الإثنين ويخوض بعدها حصة تدريبية منفردة.

وسيعقد النادي الألماني مؤتمرا صحفيا للاعبه الهولندي غدا الثلاثاء، سينتظم بعده في التدريبات الجماعية لأول مرة استعدادا للموسم الجديد.

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