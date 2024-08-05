سافينيو يتعهد بصناعة التاريخ  مع سيتي

المصدر: لندن - أ ف ب

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تعهد لاعب مانشستر سيتي الجديد المهاجم البرازيلي سافينيو بكتابة التاريخ مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقل سافينيو إلى الفريق الإنجليزي في يوليو الماضي، قادماً من تروا الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو (38 مليون دولار) في عقد لمدة خمسة أعوام، بعد تألقه مع جيرونا الإسباني الموسم الماضي، حيث لعب على سبيل الإعارة.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً الفريق الإسباني على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، لكن كان لديه أهداف أكبر في رأسه، خلال وجوده في مانشستر، حيث قال: «أنا سعيد حقاً وفخور بالوجود هنا. لا يسعني الانتظار لارتداء القميص، والدخول إلى الملعب، وإظهار ما يمكنني فعله».

وتابع: «أرى نفسي جزءاً من هذه المجموعة، وسأقدم أفضل ما لدي لمانشستر سيتي. ما أريده هو العمل بجد مع المدربين وزملائي حتى أتمكن من التطور».

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