مرسيليا يتعاقد مع الكندي كورنيليوس

المصدر: مرسيليا - أ ف ب

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تعاقد نادي مرسيليا مع قطب دفاع المنتخب الكندي لكرة القدم ديريك كورنيليوس قادماً من مالمو السويدي، وفقاً لما أعلنه النادي الفرنسي في بيان له أمس. ولم يكشف مرسيليا عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام رياضية عدة حددتها بأربعة ملايين يورو (4.3 ملايين دولار).

ولعب متوسط الدفاع البالغ من العمر 26 عاماً 26 مباراة دولية، وكانت له تجارب في ألمانيا وصربيا قبل الالتحاق بفانكوفر وايتكابس الكندي في 2019. وبعد خوضه تجربة مع نادي بانيتوليكوس اليوناني على سبيل الإعارة، التحق بمالمو في 2023، وساهم بتتويجه بلقب الدوري المحلي للمرة 23 في تاريخه.

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