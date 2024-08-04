صلاح: ليونيل ميسي بالنسبة لكرة القدم موهبة إلهية

المصدر: البيان

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أشاد الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، الذي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وقال محمد صلاح ردا على سؤال حول تخيله لوجود ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن قائد برشلونة السابق بإمكانه تحقيق النجاح في أي دوري حتى إذا كان "الأقوى في العالم".

وأضاف النجم المصري (32 عاما) في تصريحات نقلتها شبكة قنوات "TNT Sports" الأرجنتينية وفقاً لروسيا اليوم: "نحن نتحدث عن الأفضل في العالم، فهو الأفضل أينما ذهب للعب".

وأضاف قائد المنتخب المصري الأول: "ليونيل ميسي بالنسبة لكرة القدم، فهو موهبة إلهية".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشيد فيها محمد صلاح بالنجم الأرجنتيني خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "ESPN" العالمية بشهر أبريل الماضي، أنه لاعبه المفضل.

وتلقى صلاح سؤالا عن نجمه المفضل من الأرجنتين بخلاف زميله في ليفربول، أليكسيس ماك أليستر، ليرد قائلا: "بخلاف ماك أليستر؟ لاعبي هو ميسي".

وأكمل: "أحب ليو كثيرا، لأن ميسي هو ميسي، ولهذا أحبه، أحب غابرييل باتيستوتا أيضا، التقيت مرة به في الأرجنتين عندما كنت هناك أعتقد، وحصلت على قميصه بتوقيعه، لكن نعم أنا أحب ميسي".

وكانت المرة الوحيدة التي التقى فيها صلاح وجها لوجه أمام ميسي عندما كان الأخير يلعب في برشلونة بالموسم (2018-2019)، وتحديدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو".

يذكر أن ميسي (37 عاما) لعب الجزء الأكبر من مسيرته بقميص برشلونة حتى رحل عنه قبل ثلاث سنوات، لينضم بعدها إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين ومنه إلى إنتر ميامي.

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