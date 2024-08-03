أنشيلوتي: ريال مدريد آخر فريق أدربه

المصدر: باريس- «د. ب. أ»

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قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، هو آخر فريق سيدربه على مستوى الأندية، لكنه «ليس متحمساً للغاية» بشأن تدريب منتخب وطني.

ويمتد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد لعامين آخرين، ولكن ارتبط اسمه في الموسم الماضي بتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

وقال : «فكرتي هي أن ريال مدريد سيكون آخر نادٍ أدربه».

وأضاف: «إذا كانت هناك فرصة لتدريب منتخب وطني، لا أعلم». وأردف: «لست متحمساً لتدريب منتخب، لأنني سأخسر ما أحبه كثيراً، العمل اليومي. أنا حقاً أعشق ما أفعله».

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