فولهام يتعاقد مع سميث لاعب أرسنال وتشيلسي يعير البرازيلي سانتوس إلى ستراسبورج

المصدر: وكالات

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أعلن نادي فولهام الإنجليزي اليوم الجمعة تعاقده مع إيميل سميث روي لاعب وسط أرسنال دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وانضم سميث روي لاعب منتخب إنجلترا، إلى فولهام بعقد يمتد لخمسة أعوام مع إمكانية التمديد لموسم سادس.

والتحق سميث روي /24 عاما/ بأكاديمية أرسنال وهو في العاشرة من عمره وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول، إذ شارك معه في 115 مباراة على مستوى كافة المسابقات,

من ناحية أخرى، عاد البرازيلي أندري سانتوس لاعب وسط تشيلسي لصفوف ستراسبورج الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وشارك سانتوس /20 عاما/ في 11 مباراة مع ستراسبورج بعد أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولم يشارك سانتوس في أي مباراة مع تشيلسي منذ قدومه من صفوف فاسكو دي جاما في 2023، وقضى فترة إعارة غير ناجحة في صفوف نوتينجهام فورست في موسم 2023 /2024 ، ليتم قطع إعارته بعد مشاركته في مباراتين فقط.

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