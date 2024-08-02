بعمر 62 عاماً.. الصربي المخضرم إيفان يوفانوفيتش مدرباً لليونان

المصدر: وكالات

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عينت اليونان المخضرم إيفان يوفانوفيتش مديرا فنيا لمنتخبها الوطني لكرة القدم للرجال الذي أخفق في التأهل إلى بطولات كبرى منذ عقد.

يحل الصربي البالغ من العمر 62 عاما محل المدير الفني الأوروغواياني جوس بويت، الذي فشل في قيادة اليونان إلى بطولة أمم أوروبا هذا العام، حيث خسر فريقه بصعوبة أمام جورجيا بركلات الترجيح في ملحق التصفيات المؤهلة للبطولة.

يوفانوفيتش قال في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، "تعييني مدربا للمنتخب اليوناني هو شرف خاص لي. سأحاول بالتأكيد الارتقاء إلى مستوى توقعات الجماهير".

وأضاف " مر وقت طويل - منذ عام 2014 - منذ شاركت اليونان آخر مرة في بطولة كرة قدم كبرى...أود أن أقول إنه في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ عودتي إلى كرة القدم اليونانية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تحسن مستوى كرة القدم بشكل كبير".

أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم أيضا أن نجوم المنتخب الوطني السابقين ديميتريس سالبينغيديس وفاسيليس توروسيديس وديميتريس بابادوبولوس تم تعيينهم كمساعدين ليوفانوفيتش بموجب عقد لمدة عامين.

أمضى يوفانوفيتش معظم حياته المهنية كلاعب في نادي إيراكليس اليوناني.

وكمدرب، قاد فرقا في اليونان وقبرص والإمارات.

وعمل لفترة كمدرب للمنتخب الوطني الإماراتي قبل العودة إلى اليونان عام 2021.

وقاد باناثينايكوس في منصبه التدريبي السابق حتى ديسمبر العام الماضي.

تواجه اليونان فنلندا على أرضها الشهر المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في مجموعة تضم أيضا منتخبي إنجلترا وأيرلندا.

هذا العام، تحتفل اليونان بالذكرى العشرين للفوز ببطولة أمم أوروبا في البرتغال.

وكانت خاضت آخر بطولة كبرى في كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث وصلت إلى مرحلة خروج المغلوب.

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