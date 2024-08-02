تين هاج يقرر عدم المخاطرة براشفورد في مباراة ليفربول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه ليس على استعداد للمخاطرة بجاهزية ماركوس راشفورد نجم الفريق.

أُجبر راشفورد /26 عاما/ على الخروج بسبب إصابة في كاحل القدم خلال مباراة الفريق الودية أول أمس الأربعاء ضد ريال بيتيس الإسباني، لكن مع اقتراب الموسم الجديد، الذي ينطلق بعد عدة أيام بلقاء الجار اللدود مانشستر سيتي بمسابقة الدرع الخيرية، يبدو من غير المرجح أن يشارك اللاعب الإنجليزي في التجربة الاستعدادية الأخيرة خلال المعسكر الحالي المقام بالولايات المتحدة ضد ليفربول غدًا السبت.

كما خرج الجناح البرازيلي أنتوني في منتصف الأسبوع الجاري من حسابات تين هاج للإصابة أيضا، ولكن لديه فرصة أفضل للعب ضد رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح في ساوث كارولينا.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "يتعين علينا الانتظار. بالطبع، لن نخاطر، في المباراة الأخيرة من الجولة، قبل الدخول في الموسم الأسبوع المقبل بالفعل، في مباراة مهمة".

أضاف مدرب يونايتد "ما زلنا في غضون 24 ساعة بعد المباراة، لذلك ينبغي علينا إجراء التقييم النهائي وسنرى ما إذا كان راشفورد وأنتوني مستعدين للمباراة الأخيرة يوم السبت ضد ليفربول أم لا".

وتسببت لعنة الإصابات التي طاردت لاعبي يونايتد في استبعاد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند لمدة 6 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة والوافد الجديد الفرنسي ليني يورو لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب كسر في مشط القدم.

ورغم ذلك، سيعود الأرجنتينيان أليخاندرو جارناتشو وليساندرو مارتينيز، الفائزان مؤخرا بكأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) مع منتخب بلدهما لصفوف مانشستر يونايتد اليوم وكذلك يوم الاثنين المقبل على الترتيب.

وقال تين هاج في لوس أنجليس: "بالطبع لدينا خطة لكل لاعب حيث يجب عليهما الحضور وهذه الخطة تعمل الآن. سيبدأ أليخاندرو التدريب بالفعل غدًا".

وتابع "سيبدأ ليتشا (مارتينيز) يوم الاثنين القادم. نحن نعرف القدرات البدنية لكل لاعب وفي الأسبوع المقبل يتعين علينا جمع كل شيء معا".

ومن المتوقع عودة الظهير الأيسر تيريل مالاسيا، الذي لم يلعب منذ ما يقرب من 15 شهرا بعد خضوعه لجراحتين في الركبة، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أشار مدرب الفريق الإنجليزي: "إنه ليس بعيدا جدا، لكن حالته تتحسن الآن، بإمكانه العودة مرة أخرى إلى تدريب الفريق ثم المشاركة في المباريات. أعتقد أنه سيخوض المباريات معنا في غضون شهرين".

ولم يعلق تين هاج على التكهنات التي ربطت سكوت ماكتوميناي بالانتقال إلى فولهام الإنجليزي، لكنه أشاد بلاعب الوسط، الذي كان أحد أكثر اللاعبين ثباتا خلال فترة ولايته.

وقال المدير الفني ليونايتد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أنا سعيد للغاية بأداء سكوت ماكتوميناي ومسرور للغاية لوجوده في فريقي".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز