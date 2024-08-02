ريال سوسيداد يتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي سوتشيتش

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه ضم إلى صفوفه لاعب الوسط الكرواتي الشاب لوكا سوتشيتش بناء على عقد لمدة ستة أعوام قادما من رد بول سالزبورج النمساوي.

وخلال أربع سنوات في صفوف سالزبورج فاز سوتشيتش بلقب الدوري النمساوي ثلاث مرات وأحرز 21 هدفا في 82 مباراة في الدوري.

وبدأ سوتشيتش (21 عاما) مسيرته الدولية مع منتخب بلاده في 2021

ولعب بألوان المنتخب 10 مباريات.

وقال ريال سوسيداد في بيان "وصل سوتشيتش إلى سان سيباستيان أمس وسينضم إلى زملائه الجدد خلال التدريبات صباح اليوم."

وسيبدأ ريال سوسيداد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني في مواجهة ضيفه رايو فايكانو في 18 أغسطس آب الجاري.

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