باريس يفتتح مبارياته خارج الأرض.. مواعيد الجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2025/2024

المصدر: وكالات

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يفتتح باريس سان جيرمان حامل اللقب موسم 2024-2025 من بطولة فرنسا لكرة القدم بحلوله ضيفا على لوهافر كما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للعبة.

ويتوجه فريق العاصمة إلى منطقة النورماندي في 16 اغسطس ليخوض المباراة الافتتاحية في الدوري الفائز به 12 مرة وهو رقم قياسي.

وخسر سان جيرمان جهود نجمه المتألق كيليان مبابي الذي انتقل الى ريال مدريد في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الماضي.

في المقابل، يحل سانت اتيان العريق العائد الى الدرجة الأولى والفائز باللقب 10 مرات، ضيفا على موناكو وصيف الموسم الماضي.

برنامج المرحلة الاولى

• الجمعة 16 أغسطس

لوهافر- باريس سان جرمان



• السبت 17 أغسطس

بريست - مرسيليا

رينس - ليل

موناكو - سانت اتيان



• الأحد 18 أغسطس

أوكسير- نيس

مونبلييه- ستراسبورغ

أنجيه-لنس

تولوز- نانت

رين - ليون

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