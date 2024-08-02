وفاة شكسبير عن عمر يناهز 60 عامًا

المصدر: وكالات

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توفي كريج شكسبير المدرب السابق لنادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن 60 عاما بعد صراع مع السرطان.

وقالت أسرة المدرب الراحل في بيان أصدرته رابطة المدربين الإنجليزية الليلة الماضية إن شكسبير توفي في هدوء بين أفراد أسرته.

وكانت الفحوص أثبتت إصابة شكسبير بالسرطان في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وخلال موسم 2015-2016 الذي توج خلاله ليستر سيتي بلقب الدوري الممتاز عمل شكسبير مساعدا للمدرب كلاوديو رانييري قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق في بداية 2017.

لكن أقيل في أكتوبر تشرين الأول من نفس العام بينما تعثر الفريق في بداية الموسم.

وبعد ذلك عمل شكسبير مدربا مساعدا في فرق إيفرتون وواتفورد وأستون فيلا ونوريتش.

وآخر مهمة له كانت في ليستر كمساعد للمدرب دين سميث من أبريل نيسان 2023 لكن عقده القصير لم يجدد بسبب هبوط الفريق من الدوري الممتاز.

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