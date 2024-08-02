انتصارات لليفربول ويونايتد وتشلسي وخسارة ريال مدريد ودياً

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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واصل ليفربول استعداداته للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب على أرسنال 2 - 1 أول من أمس، في حين حقق مانشستر يونايتد وتشلسي فوزهما الثاني والأول توالياً.

في المباراة الأولى، قاد المصري محمد صلاح (13) والبرتغالي كارفاليو (34) ليفربول إلى فوزٍ ثانٍ توالياً بعد التغلب على ريال بيتيس الإسباني 1 - 0 السبت الماضي، وذلك في الفوز على أرسنال الذي سجل له الألماني كاي هافيرتس هدف فريقه الوحيد (40).

وحقق يونايتد فوزه الثاني من أربع مباريات (فاز على رينجرز الاسكتلندي 2 - 0 وخسر أمام روزنبورغ النرويجي 0 - 1 وأرسنال 1 - 2)، وذلك بتغلبه على بيتيس 3 - 2. بدوره، فاز تشلسي على كلوب أمريكا 3 - 0 بعدما كان خسر في جولته في الولايات المتحدة أمام سلتيك الاسكتلندي 1 - 4 وتعادل مع ريكسام الويلزي 2 - 2.

وضمن مباريات ودية أخرى، خسر ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام ميلان الإيطالي بهدف دون رد سجله النيجيري سامويل تشوكويزي (55). وسقط جيرونا ثالث الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أمام تولوز الفرنسي 0 - 4، فيما فاز نابولي الإيطالي على بريست الفرنسي 1 - 0.

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