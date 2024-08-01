البرتغالي نيفيس يصل باريس تمهيدًا للتوقيع مع باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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وصل لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيس الخميس إلى فرنسا تمهيداً لتوقيعه عقداً مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، قادماً من بنفيكا بصفقةٍ تبلغ نحو 75 مليون دولار، وفقاً لوسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يتواجد نيفيس (19 عاماً) في العاصمة الفرنسية لإجراء الفحص الطبي بعد التوصّل إلى اتفاقٍ بين الناديين الأربعاء.

ويشمل الاتفاق عودة لاعب الوسط الدولي ريناتو سانشيس (26 عاماً) إلى بنفيكا حيث بدأ مسيرته الاحترافية قبل تسعة أعوام.

وسينتقل سانشيس الذي وصل الأربعاء إلى البرتغال وسيخضع للفحص الطبي الخميس، بالإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء لاحقاً بقيمة نحو 10 مليون دولار، وفقاً لصحيفة "أ بولا" اليومية.

وشارك نيفيس في مباراتين فقط (77 دقيقة) مع البرتغال في كأس أوروبا بعدما نال الاستدعاء الأوّل في تشرين الأوّل 2023.

خاض 55 مباراة بقميص بنفيكا في الموسم الماضي في مختلف المسابقات حيث سجّل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

في المقابل، ستكون هذه الإعارة الثانية لسانشيس الذي انتقل إلى سان جرمان عام 2022، بعدما لعب لروما الإيطالي في الموسم الماضي حيث اكتفى بخوض 12 مباراة بسبب تعرّضه لإصابات عدّة.

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