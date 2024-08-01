انتصارات لليفربول ومانشستر يونايتد وتشلسي وخسارة ريال مدريد ودياً

المصدر: وكالات

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واصل ليفربول استعداداته للموسم المقبل من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وتغلّب على أرسنال 2-1 الأربعاء، في حين حقق مانشستر يونايتد وتشلسي فوزهما الثاني والأوّل توالياً.

في المباراة الأولى، قاد المصري محمد صلاح (13) والبرتغالي كارفاليو (34) ليفربول إلى فوزٍ ثانٍ توالياً بعد التغلّب على ريال بيتيس الإسباني 1-0 السبت الماضي، وذلك في الفوز على أرسنال الذي سجّل له الألماني كاي هافيرتس هدف فريقه الوحيد (40).

واستغل الفريقان المباراة لإعطاء الفرصة للعديد من الوجوه الشابة خاصةً في الشوط الثاني، بعد البدء ببعض اللاعبين الأساسيين، على غرار صلاح، البرتغالي ديوغو جوتا، المجري دومينيك سوبوسلاي وهارفي إيليوت من ليفربول، البرازيليون قلب الدفاع غابريال

والمهاجم غابريال جيزوس والجناح غابريال مارتينيلي، كما الأوكراني أولكسندر زينتشنكو وبن وايت.

وحقق يونايتد فوزه الثاني من أربع مباريات (فاز على رينجرز الاسكتلندي 2-0 وخسر أمام روزنبورغ النروجي 0-1 وأرسنال 1-2)، وذلك بتغلّبه على بيتيس 3-2.

سجّل ماركوس راشفورد (18 من ركلة جزاء)، الإيفواري أماد ديالو (24) والبرازيلي كازيميرو (31) ليونايتد، وإيكر لوسادا (15) ودييغو لورنتي (61) لبيتيس.

بدوره، فاز تشلسي على كلوب أميركا 3-0 بعدما كان خسر في جولته في الولايات المتحدة أمام سلتيك الاسكتلندي 1-4 وتعادل مع ريكسام الويلزي 2-2.

سجّل للـ"بلوز" الفرنسي كريستوفر نكوكو (3 من ركلة جزاء)، الإسباني مارك غيو (21) ونوني مادويكي (79).

وكان مانشستر سيتي سقط أمام برشلونة الإسباني 1-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

سجّل للفريق الإنكليزي نيكو أورايلي (39) وجاك غريليتش (60) ولبرشلونة باو فيكتور (24) وبابلو تورّي (45+2).

وضمن مبارياتٍ وديةٍ أخرى، خسر ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام ميلان الإيطالي بهدفٍ دون رد سجّله النيجيري سامويل تشوكويزي (55).

وسقط جيرونا ثالث الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أمام تولوز الفرنسي 0-4، فيما فاز نابولي الإيطالي على بريست الفرنسي 1-0

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