دورتموند يتعاقد مع باسكال جروس

المصدر: وكالات

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أكمل نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم،وصيف دوري أبطال أوروبا، انتقال لاعب خط الوسط الألماني باسكال جروس من برايتون الإنجليزي.

وذكر دورتموند، اليوم الخميس، أن جروس وقع على عقد لمدة عامين بعد اجتيازه الكشف الطبي وسيسافر للدخول في معسكر الفريق بسويسرا استعدادا للموسم الجديد.

وتقدر قيمة الصفقة بـ5ر7 مليون يورو (1ر8 مليون دولار) بالإضافة لمدفوعات إضافية.

وشارك جروس /33 عاما/ للمرة الأولى في الدوري الألماني (بوندسليجا) في 2009 مع هوفنهايم وكان فريق إنجولشتاد هو آخر فريق لعب له في ألمانيا قبل سبع سنوات. بعدها انتقل لبرايتون وشارك في 228 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر جروس في اللعب على المستوى الدولي، حيث كان بديلا في مباريات يورو 2024 بعد أن شارك للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في العام الماضي.

وقال لارس ريكين، المدير الرياضي لدورتموند "أصبح باسكال أحد أفضل اللاعبين في السنوات الأخيرة".

وأضاف :"سيمنحنا المزيد من الصلابة والمرونة، وبخبرته سيكون قائدا لديه تأثير إيجابي للغاية علينا".

وقال جروس :" أنا سعيد لأنني سأصبح لاعبا في بوروسيا دورتموند. التعاقد مع النادي هو صفقة ضخمة بالنسبة لي، حيث أنني أشجع دورتموند منذ أن كنت صغيرا".

وأضاف :"سأحاول رد ثقة النادي بي من خلال اللعب بطريقتي، ولا يمكنني الانتظار للعب بجوار زملائي الجدد أمام جماهير دورتموند والعمل بكد مع الجميع لتحقيق أهدافنا الطموحة".

وبعد التعاقد مع فالديمار أنتون وسيرهو جيراسي من شتوتجارت، أصبح جروس ثالث صفقة كبرى يبرمها دورتموند، حيث يسعى نوري شاهين، مدرب الفريق، لتحقيق مركز أفضل من المركز الخامس الذي أنهى فيه الفريق الموسم الماضي.

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