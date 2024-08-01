ميلان الإيطالي يتعاقد مع المدافع الصربي بافلوفيتش

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إخباري أن نادي ميلان الإيطالي، تعاقد مع المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، بعقد لمدة أربعة أعوام.

ويتضمن عقد اللاعب الدولي الصربي خيار التمديد لمدة 12 شهرا.

وشارك بافلوفيتش، الذي بلغ 23 عاما في أيار / مايو الماضي، في 38 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ مشاركته للمرة الأولى في عام 2020، كما شارك في كل المباريات الثلاث للمنتخب الصربي في دور المجموعات بكأس أمم أوروبا2024،بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وحقق اللاعب لقبين للدوري النمساوي في أول موسمين له مع سالزبورج.

وسيرتدي بافلوفيتش القميص رقم 31 مع ميلان.



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