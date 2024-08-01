أغلى لاعب في تاريخ برنتفورد يغيب 5 أشهر

المصدر: لندن - أ ف ب

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يغيب البرازيلي إيغور تياغو، أغلى لاعب في تاريخ برنتفورد، حتى أواخر 2024 بعد عملية جراحية في الركبة، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي لكرة القدم، وعانى المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً من مشكلة في الغضروف المفصلي بعد تسجيله هدفين خلال فوز فريقه على ويمبلدون 5 - 2 ودياً في 20 يوليو.

وانضم تياغو إلى برنتفورد بداية الشهر الجاري قادماً من كلوب بروج البلجيكي بصفقة قياسية كلفت 39 مليون دولار.

وقال النادي على موقعه: «سيبدأ المهاجم الآن فترة من التعافي وإعادة التأهيل ومن المتوقع أن يعود نحو نهاية العام».

سجل تياغو 18 هدفاً في 34 مباراة مساهماً في فوزه فريقه السابق بلقب الدوري البلجيكي.

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