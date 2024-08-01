المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح المهاجم الدولي الفرنسي وكابتن منتخب فرنسا كيليان مبابي، المساهم الأكبر في نادي كاين الفرنسي، وفقاً لما أعلن أمس النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد، والذي كاد ينضم إلى كاين في سنٍ أصغر، أصبح المساهم الأكبر في النادي النورماندي، بدلاً من صندوق الاستثمارات الأمريكي أوكتري.

وذكر البيان أن الرئيس الحالي للمجلس الإشرافي بيار أنطوان كابتون، سيبقى مساهماً بحصّة أصغر (20 %).

وأصبح بطل العالم في مونديال 2018، واحداً من أصغر مُلّاك الأندية المحترفة لكرة القدم في أوروبا، في سن الخامسة والعشرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز