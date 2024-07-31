ميلان يتعاقد مع قلب الدفاع الصربي بافلوفيتش حتى 2028

المصدر: أ ف ب

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تعاقد ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم 19 مرة، مع قلب الدفاع الصربي الدولي ستراهينيا بافلوفيتش من سالزبورغ النمسوي، وفقاً لما أعلنه النادي اليوم الأربعاء.

وقال ميلان على موقعه "يسرّ ميلان الإعلان عن التعاقد مع ستراهينيا بافلوفيتش من سالزبورغ. المدافع الصربي وقّع عقداً مع +روسونيري+ حتّى 30 يونيو 2028، مع خيار التمديد لعامٍ إضافي".

وبدأ بافلوفيتش (23 عاماً) الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، مسيرته الاحترافية مع بارتيزان ثم انتقل إلى موناكو، من دون أن يلعب دوراً كبيراً مع النادي الفرنسي الذي أعاره مرتين.

ولعب بافلوفيتش بقميص سالزبورغ منذ 2022 فخاض معه 71 مباراة سجّل خلالها 6 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة أيضاً على الرغم من مركزه.

مثّل منتخب بلاده في 38 مباراة منذ الثالث من سبتمبر 2020 وسجّل 4 أهداف دولية.

وكان ميلان عيّن البرتغالي باولو فونسيكا مدرباً خلفاً لستيفانو بيولي بعقد لثلاث سنوات، كما تعاقد مع المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا المتوّج بكأس أوروبا.

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